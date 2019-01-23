Türkiye'nin Afrin'e düzenlendiği Zeytin Dalı Operasyonu'nun üzerinden 1 yıl geçti. Operasyon öncesi 6 yıl terör örgütü YPG'nin kontrolü altında bulunan bölgede halk, sağlık başta olmak üzere pek çok hizmetten mahrum kaldı.

YPG tarafından Afrin'de kurulan hastane, yıllarca teröristler için hizmet verdi. Bina içine kurulan tüneller, saldırılardan kaçmak için kullanıldı.

Şimdi o hastane, Türkiye tarafından onarılarak ve donatılarak Afrin halkına hizmet vermeye başladı. Araplardan, Türklerden ve Kürtlerden oluşan sağlık ekipleri, omuz omuza çalışarak hastalara şifa veriyor.

Kaynak: TRT World