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Dünya
AA 20.03.2024 02:08

Hamas: İsrail'in yardımlara eşlik edenlere saldırması sadistliğinin kanıtı

Hamas, İsrail ordusunun, kara işgalini sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin merkezinden kuzeyine insani yardımlara eşlik eden yerel ekipleri hedef almasını, "Filistinlileri Gazze'den sürmeyi amaçlayan İsrail'in sadistliğinin kanıtı" olarak nitelendirdi.

Hamas: İsrail'in yardımlara eşlik edenlere saldırması sadistliğinin kanıtı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin merkezinden kuzeyine insani yardımlara eşlik eden yerel ekipleri hedef almasının, İsrail'in sadistliğini ortaya koyan ek bir kanıt olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Filistin halkını topraklarından sürmeye yönelik "hain planını" uygulamak adına yardımları organize eden ve dağıtan her türlü yerel veya ulusal kabile yapısına saldırmak suretiyle kargaşa ve güvenlik kaosu yaymayı hedeflediği kaydedildi.

Hamas'ın açıklamasında, İsrail'in kanlı saldırılarının artmasının Filistin halkının, kabilelerinin ve tüm güçlerinin iradesini kırmayacağı, kararlılığını sarsmayacağı ve "cani düşman" olarak nitelendirilen İsrail'i ve onun planlarını engellemek için el birliğiyle ilerleyeceği aktarıldı.

Açıklamada, tüm dünyanın gözü önünde uyguladığı barbar bombalamalarla ve açlık silahıyla Filistin halkını öldürmeyi sürdüren İsrail'in dizginlenmesi için uluslararası topluma, tüm uluslararası ve bölgesel kuruluşlara hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu dün, kara işgalini sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin merkezinden kuzeyine insani yardımlara eşlik eden yerel ekipleri hedef aldığı saldırıda 23 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Kuveyt Kavşağı yakınında 14 Mart'ta insani yardım tırlarını bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucunda da 20 kişi ölmüş, 155'ten fazla kişi yaralanmıştı.

Aynı şekilde 29 Şubat'ta da Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlilere yapılan saldırıda 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.

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