Açık 4.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.03.2024 01:18

Dünya Bankası'ndan Gazze için acil eylem çağrısı

Dünya Bankası, Gazze halkının tıbbi malzeme, gıda ve yaşam için gerekli hizmetlere erişimi için acil eylem çağrısında bulundu.

Dünya Bankası'ndan Gazze için acil eylem çağrısı

Dünya Bankası Grubu, Gazze'ye ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, çocuklar ve yaşlılar da dahil olmak üzere Gazze nüfusunun yarısından fazlası kıtlığın eşiğindeyken, Dünya Bankası'nın hayat kurtarmak için acil eylem çağrısında bulunduğu belirtilerek, "Gazze halkının tıbbi malzeme, gıda ve yaşam için gerekli hizmetlere mevcut tüm araçlarla hızlı ve geniş ölçekte derhal, ücretsiz ve engelsiz erişimi çağrısında bulunmak üzere uluslararası topluluğa katılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Dünya Bankası'nın Gazze'ye yönelik müdahalesine de değinilen açıklamada, Aralık 2023'te Dünya Bankası Grubu Yönetim Kurulunun aralarında Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) de bulunduğu Gazze'de faaliyet gösteren kalkınma ortaklarına 35 milyon dolarlık fon taahhüdünü onayladığı anımsatıldı.

ETİKETLER
Dünya Bankası Gazze İsrail
Sıradaki Haber
İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'ndeki hastaları çıkmaya zorladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:31
Kayseri'de 2 kişi uyuşturucu ve tabancayla yakalandı
02:10
Hamas: İsrail'in yardımlara eşlik edenlere saldırması sadistliğinin kanıtı
01:43
Rusya’da Atatürk Kültür Merkezi’ne uluslararası ödül
01:28
Kosova Cumhurbaşkanı Osmani Türk askerlerinin iftarına katıldı
01:52
3 ilde eğitime 1 gün ara verildi
01:11
Çatak-Pervari kara yolu çığ nedeniyle kapandı
Van'da kar etkili oldu
Van'da kar etkili oldu
FOTO FOKUS
Kyrie Irving: Hiç yemeden içmeden 48 dakika oynamak hemen hemen mucize
Kyrie Irving: Hiç yemeden içmeden 48 dakika oynamak hemen hemen mucize
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ