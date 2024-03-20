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Dünya
AA 20.03.2024 01:25

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani Türk askerlerinin iftarına katıldı

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığının organize ettiği iftara katıldı.

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani Türk askerlerinin iftarına katıldı

Türk Temsil Heyet Başkanlığının Prizren şehrinde konuşlandığı Sultan Murat Kışlası'nda düzenlenen geleneksel iftar yemeğine Cumhurbaşkanı Osmani’nin yanı sıra Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ve KFOR Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Osmani, iftardan önce Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Sabri Gökhan Karamürsel’den Türk askerlerinin Sultan Murat Kışlası'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani Türk askerlerinin iftarına katıldı

İftar yemeğinin ardından, Cumhurbaşkanı Osmani, Büyükelçi Angılı ve Albay Karamürsel ramazan ayının değerlerine ilişkin birer konuşma yaptı.

Osmani, Türkçe gerçekleştirdiği konuşmasında konukların ramazan ayını kutladı ve birlik beraberlik mesajları verdi.

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani Türk askerlerinin iftarına katıldı

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor.

Türkiye, KFOR'un komutasını ilk defa 10 Ekim 2023'te 1 yıllığına devraldı.

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