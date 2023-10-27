Hamas İsrail'in Şifa Hastanesi'ne ilişkin iddialarını reddetti

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, Hamas'ın Şifa Hastanesi'ni askeri amaçlarla kullandığı yönündeki açıklamaları asılsız iddialardır, bunları kesinlikle reddediyor ve hastanenin hedef alınmasına zemin hazırladığı konusunda uyarıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hastanenin kesinlikle askeri amaçlarla kullanılmadığı ve bünyesinde Hamas yöneticilerinden kimsenin bulunmadığı vurguladığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in sağlık sistemini bombalama ve yok etme çılgınlığını, halkımıza yönelik saldırganlığını ve insanlığı utandıran bu suçlarını durdurmak için Birleşmiş Milletler (BM) ile Arap ve İslam ülkelerini acil müdahaleye çağırıyoruz."

İsrail'in söylemlerinin Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin bombalanması suçunu doğruladığını ve bu yönde daha önceki iddialarını yalanladığı belirtilen açıklamada, "İşgal ordusunun açıklamalarında yer alan bu asılsız iddialar, suç ve tehlikeli iddialar olup, binlerce hasta ve yaralının bulunduğu, 40 binden fazla kişinin barındığı merkez hastanenin hedef alınmasına zemin hazırlamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu, ablukanın sıkılaştırıldığı ve insani krizin derinleştiği Gazze Şeridi'nde binlerce yaralı ve yerinden edilmiş sivilin sığındığı Şifa Hastanesi'nin "terör faaliyetlerinde kullanıldığını" iddia ederek hedef göstermişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.