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Dünya
AA 27.10.2023 13:48

Gazze'de 3 bin 38 çocuk öldürüldü

İsrail'in 21 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 298 artarak 7 bin 326'ya yükseldi. Ölenlerin 3 bin 38'inin çocuk olduğu biliniyor.

Gazze'de 3 bin 38 çocuk öldürüldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze kentinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail'in dünden bu yana 41 katliam gerçekleştirdiğini aktaran Kudra, Gazze'de son 24 saatte 298 kişinin daha öldürüldüğünü söyledi. 

Kudra, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 772 aileden 5 bin 500 kişiyi öldürdüğünü ifade etti.

İsrail saldırılarında yıkılan binaların altında kalanların olduğunu dile getiren Kudra, 940'ı çocuk 1700 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu aktardı.

Kudra, İsrail güçlerinin sağlık hizmetlerini hedef aldığını vurgulayarak, 104 sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 25 ambulansın da kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.

İsrail'in 57 sağlık kuruluşunu hedef aldığını ifade eden Kudra, İsrail ordusunun saldırısı veya yakıt yetersizliği nedeniyle 12 hastane ile 32 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığına işaret etti.

Kudra, hastanelerde acil tıbbi yardım ihtiyacının bulunduğuna dikkati çekerek, hastane ve sağlık merkezlerindeki yakıt ihtiyacının binlerce hasta ve yaralıyı ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını vurguladı.

Sözcü Kudra, İsrail'in hastanelere tıbbi malzeme ve yakıt girişini engellemeyi Gazze'ye yönelik saldırılarında ilave bir silah olarak kullandığının altını çizdi.

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