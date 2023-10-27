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Dünya
TRT Haber 27.10.2023 12:36

DSÖ: Gazze'deki enkaz altında kimliği belirlenemeyen bin ceset var

Dünya Sağlık Örgütü'nden bir yetkili Cuma günü yaptığı açıklamada, ajansın Gazze'de hâlâ enkaz altında 1000 kadar kimliği belirsiz cesedin gömülü olduğu yönünde tahminler aldığını ve bunların henüz ölü sayısına dahil edilmediğini söyledi.

DSÖ: Gazze'deki enkaz altında kimliği belirlenemeyen bin ceset var

İşgal altındaki Filistin topraklarından sorumlu DSÖ Temsilcisi Richard Peeperkorn, Gazze'deki ölü sayısıyla ilgili bir soruya yanıt olarak, "Enkaz altında hâlâ kimlikleri belirlenemeyen binden fazla kişinin olduğuna dair tahminler alıyoruz." dedi.

Gazze sağlık yetkilileri, 7 Ekim'de başlayan saldırıların ardından İsrail bombardımanlarında 7 binden fazla kişinin öldürüldüğünü söylüyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913’ü çocuk ve 1709’u kadın, 397’si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
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