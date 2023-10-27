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Dünya
AA 27.10.2023 12:30

UNRWA: Gazze'de çok daha fazla kişi abluka nedeniyle ölecek

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, "Gazzeliler sadece bombalardan ve saldırılardan ölmüyor, yakında çok daha fazlası Gazze Şeridi'ne ablukanın sonuçları nedeniyle ölecek. Abluka, çoğu kadın ve çocuk olan 2 milyondan fazla insanın topluca cezalandırılması için kullanılması anlamına geliyor" dedi.

UNRWA: Gazze'de çok daha fazla kişi abluka nedeniyle ölecek

Lazzarini, Doğu Kudüs'teki UNRWA ofisinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Şu anda konuşurken Gazze'de insanların öldüğünü dile getiren Lazzarini, "(Gazzeliler) Sadece bombalardan ve saldırılardan ölmüyor, yakında çok daha fazlası Gazze Şeridi'ne ablukanın sonuçları nedeniyle ölecek." ifadesini kullandı.

Lazzarini, temel hizmetlerin sekteye uğradığını kaydederek, ilaç, gıda ve suyun da tükenmeye başladığını söyledi.

Altyapı tesislerinin ve hastanelerdeki ekipmanların yakıta ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Lazzarini, "(Gazze'ye) Abluka, çoğu kadın ve çocuk olan 2 milyondan fazla insanın topluca cezalandırılması için kullanılması anlamına geliyor." diye konuştu.

Lazzarini, bu hafta yardım tırlarının Gazze'ye girmeye başladığını hatırlatarak, bu girişimin umut ışığı olmasına rağmen 2 milyon insan için bir fark yaratmayacağının altını çizdi.

Şu anda anlamlı ve kesintisiz bir yardım akışına ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Lazzarini, bunun ve yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması için insani ateşkes sağlanması gerektiğini belirtti.

Lazzarini, uluslararası topluluğun temsilcisi olduklarına işaret ederek, "Aynı uluslararası toplum Gazze'ye sırtını dönmüş gözüküyor." dedi.

İnsanların çaresizlik içinde olduğunu izlerken, temel ihtiyaçları içeren insani yardımın bile sorgulanmasının kendisine acı verdiğini kaydeden Lazzarini, şunları söyledi:

"Gazzeli sivillerin insani taraflarını görmeliyiz. Gazze'yi Hamas ile denk tutmak, çok tehlikeli ve yanlış bir denklem. Bu denklem, (Gazze'deki) insanları gayriinsani göstererek haksızlığı meşru hale getirmeyi amaçlıyor."

"Toplu cezalandırma bir savaş suçudur"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani ise, "İsrail, Gazze nüfusunun tamamına uyguladığı toplu cezalandırmaya derhal son vermeli. Toplu cezalandırma bir savaş suçudur." dedi.

Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında devam eden İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de mahsur kalan 2,2 milyon kişinin "insani felaket"le karşı karşıya olduğunu kaydeden Shamdasani, "İsrail, Gazze nüfusunun tamamına uyguladığı toplu cezalandırmaya derhal son vermeli. Toplu cezalandırma bir savaş suçudur." dedi.

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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