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Dünya
TRT Haber 27.10.2023 12:08

Zulmün gölgesinde 3. cuma: İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da kısıtlamaları sürüyor

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya yönelik kısıtlamaları sürüyor. Zulmün gölgesindeki üçüncü cumada İsrail polisi, namaza gelen genç Filistinlilerin Aksa'ya girişini engelledi, TOMA ve biber gazıyla müdahale etti. TRT Haber, bölgedeki son durumu aktardı.

Zulmün gölgesinde 3. cuma: İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da kısıtlamaları sürüyor
[Fotoğraf: (Arşiv)]

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi ve buradaki Mescid-i Aksa'ya yönelik baskılarına devam ediyor.

Eski Şehir bölgesinde güvenlik bariyerleri kuran İsrail güçleri, Mescid-i Aksa çevresinde yoğun varlığını sürdürüyor.

İsrail'den Mescid-i Aksa'da cuma namazına yaş şartı
İsrail'den Mescid-i Aksa'da cuma namazına yaş şartı

İsrail polisi, çatışmaların gölgesindeki 3. cuma namazı için Kubbetü's Sahra'ya gelen Filistinli genç erkek ve kadınların girişine izin vermedi. TRT Haber ekibi,  bölgede yaşananları aktardı.

Mescid-i Aksa'ya alınmayan ve dışarıda cuma namazını kılmak isteyen gençlere TOMA ve gaz bombalarıyla müdahale edildi.

 

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