Zulmün gölgesinde 3. cuma: İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da kısıtlamaları sürüyor

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi ve buradaki Mescid-i Aksa'ya yönelik baskılarına devam ediyor.
Eski Şehir bölgesinde güvenlik bariyerleri kuran İsrail güçleri, Mescid-i Aksa çevresinde yoğun varlığını sürdürüyor.
İsrail polisi, çatışmaların gölgesindeki 3. cuma namazı için Kubbetü's Sahra'ya gelen Filistinli genç erkek ve kadınların girişine izin vermedi. TRT Haber ekibi, bölgede yaşananları aktardı.
Mescid-i Aksa'ya alınmayan ve dışarıda cuma namazını kılmak isteyen gençlere TOMA ve gaz bombalarıyla müdahale edildi.
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya almadıkları, dışarıda cuma namazını kılmak isteyen gençlere TOMA ve gaz bombalarıyla müdahale etti. pic.twitter.com/nO90ZaimbM— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 27, 2023