Gazzeli doktor, ailesini kaybettiğini telefonda öğrendi

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar, 7 Ekim'den bu yana devam ediyor.

Gazze'deki Endonezya Hastanesi Ameliyatlar Bölüm Başkanı Dr. Muhammed el-Ran'ın evi İsrail tarafından bombalandı.

Dr. El-Ran, bombardımanda ailesini kaybettiğini telefonda öğrendi.

Muhammed el-Ran'ın aynı hastanede görev yapan doktor Muayyed el-Ran ise haberi alınca gözyaşlarına boğuldu.

Gazze'de 2 bin 913'ü çocuk 7 bin 28 kişi öldü

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913’ü çocuk ve 1709’u kadın, 397’si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinde yaşayanların saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

25 gazeteci yaşamını yitirdi

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Hastanelerin önemli bir kısmı hizmet dışı kaldı

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde gıda ve içme suyu konusunda ciddi kriz yaşanırken halk temiz olmayan suları tüketmek zorunda kalıyor.

İsrail'in ayrıca hastaneleri hedef alması ve kısıtlamaları dolayısıyla da hastanelerin önemli bir kısmı hizmet dışı kalırken, geriye kalan diğer hastanelerde hastalara ve yaralılara sağlık hizmeti vermek için gerekli ilaç ve tıbbi ekipman krizi yaşanıyor.