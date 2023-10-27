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Dünya
AA 27.10.2023 10:26

Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 110 Filistinli öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 110 Filistinli öldü, 1900 kişi yaralandı.

Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 110 Filistinli öldü

Filistin Sağlık Bakanlığından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Gazze'de çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin kurşunlarıyla Batı Şeria şehirlerinde 110 Filistinlinin öldüğü belirtilen açıklamada, toplamda 1900 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık daha önce İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 106 Filistinlinin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913’ü çocuk ve 1709’u kadın, 397’si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde gıda ve içme suyu konusunda ciddi kriz yaşanırken halk temiz olmayan suları tüketmek zorunda kalıyor.

İsrail'in ayrıca hastaneleri hedef alması ve kısıtlamaları dolayısıyla da hastanelerin önemli bir kısmı hizmet dışı kalırken, geriye kalan diğer hastanelerde hastalara ve yaralılara sağlık hizmeti vermek için gerekli ilaç ve tıbbi ekipman krizi yaşanıyor.

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Batı Şeria Filistin - İsrail Çatışması
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