Brent petrolün varil fiyatı 89,31 dolar

Dün 90,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,93 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,57 artışla 89,31 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,55 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol arzına ilişkin endişelerin piyasalarda yeniden zemin kazanması etkili oldu.

İsrail-Filistin çatışmasının bölgeye yayılması halinde petrol arzına zarar vereceği ve yılın geri kalanında beklenen arz açığını daha da derinleştireceği endişelerine yol açıyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) basın sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder dün, Irak ve Suriye'de ABD ile koalisyon güçlerine yönelik 17-26 Ekim tarihleri arasında toplam 16 saldırı düzenlendiğini açıkladı. Ryder, saldırılarda sorumluluğu üstlenen grupların İran'la bağlantılı olduğunu söyledi.

İran'ın desteklediği Lübnan'daki Hizbullah, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli gruplara destek verdiklerini duyurmuştu. Ardından Hizbullah ve İsrail ordusu arasında Lübnan'ın güney sınırında karşılıklı çatışmalar başlamıştı.

Bu gelişmelerle eş zamanlı olarak Suriye ve Irak'ta İran destekli milisler de Hizbullah ve Hamas'ın yanında yer aldıklarını, ABD'nin savaşa müdahil olması halinde Irak ve Suriye'deki hedeflerinin vurulacağı tehdidinde bulunmuştu. Tehditlerin ardından ABD'nin Irak ve Suriye'deki üsleri roket ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılara uğramıştı.

Brent petrolde teknik olarak 89,46 ile 89,82 dolar aralığının direnç, 89,10 ile 88,74 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.