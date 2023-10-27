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Dünya
AA 27.10.2023 10:11

Beyaz Saray: Rusya, Ukrayna'da emirlere uymayı reddeden askerleri infaz ediyor

Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'da emirlere uymayan askerlerini "infaz ettiğini" ve komutanların Ukrayna'daki cephe hatlarından geri çekilmek isteyen birlikleri öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdü.

Beyaz Saray: Rusya, Ukrayna'da emirlere uymayı reddeden askerleri infaz ediyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinin "eğitim ve donanımının yetersiz, savaşa hazırlıksız" olduğunu belirterek, bunun da "moral düşüklüğüne ve emirlere uymaya karşı direnç göstermelerine" neden olduğunu söyledi.

Rusya'nın "kötü eğitimli askerleri uygun teçhizat, liderlik, kaynak ve destek olmadan doğrudan savaşa yolladığını" kaydeden Kirby, "Tüm bu koşullar göz önüne alındığında Rus güçlerinin moralinin düşük olması şaşırtıcı değil." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'da emirlere uymayan askerlerini "infaz ettiğini" ve Rus komutanların da Ukrayna'daki cephe hatlarından geri çekilmek isteyen tüm birlikleri öldürmekle tehdit ettiğini iddia eden Kirby, "emirlere uymak istemeyen askerleri infaz etmeyi düşünmenin kınanması gereken bir durum olduğunu" aktardı.

Kirby, "Tüm birimleri infaz ile tehdit etmek barbarlıktır." dedi.

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