İsrail'in bombardımanı altında hayat: Biz rakam değiliz, hikayemizi paylaş

Nekbe... 700 binden fazla Filistinlinin topraklarından sürüldüğü, binlercesinin öldürüldüğü büyük felaket.

21 yaşındaki Filistinli Suad Alsbakhi'nin ailesi o soykırımdan kurtulup Gazze'ye sığınanlardan...

Açık hava hapishanesine dönen Gazze'de abluka altında yaşıyorlardı. Şimdi Nekbe'den yıllar sonra yine benzer bir felaketin içindeler.

Filistinli Suad Alsbakh, “Şehrimin adı Ashdod, o da diğer tarafta Filistin'de ama bu olaylardan sonra 1948. Biz kaçarak geldik. Yahudiler geldi. Aslında İsrailliler geldi. Herkesi öldürüyordu. Ailem başka güvenli bir yer arıyordu. Bu nedenle Gazze'ye geldik. Şu an Gazze bizim asıl şehrimiz olmasa bile bizi öldürüyorlar Gazze'de” dedi.

Suad Alsbakhi, 2 yıl önce Türkiye'ye geldi. Akdeniz Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümü öğrencisi. Ailesinin hikayesi birçok Filistinli aile ile benzer.

Özgürlüklerine kavuşacaklarına dair umutla yaşıyorlar

Gazze'de yıllardır kampta yaşıyorlar. Bir gün özgürlüklerine kavuşacaklarına dair hiç bitmeyen bir umutla... İsrail saldırılarından birkaç gün önce Suad Alsbakhi'nin doğum günüydü. Annesi Zuhour Alsbakhikızının doğum gününü sığındığı yardım kuruluşunda, bombardımanın gölgesinde, güçlükle kutladı.

Gazze'de sıkışan ailesi artık ona veda mesajları gönderdi.

"Artık ağlamayacağım"

Gazze'de sıkışan ailesinin gönderdiği mesajı böyle anlattı Alsbakhi:

“Babam diyor ki, Suad iyice çalışsın diye iyice okula baksın derslere gitsin. Bu son görüşmemiz olursa kendine iyi bak ve beni hatırlat. Çünkü biz rakamlar değiliz. Sayılar değiliz. Bizim hikayemizi paylaş. Ve onun son dediği kelime bana. Ve artık gerçekten dediğini yapacağım artık ağlamayacağım.”

Suad Alsbakhi'nin şimdi bir hayali var. İyi bir gazeteci olup Filistin'de yaşananları tüm dünyaya anlatmak.

Kamera: Kadir Kurucan