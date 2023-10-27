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Dünya
AA 27.10.2023 12:24

Mısır'ın doğusuna insansız hava aracı ve roket düştü

Mısır'ın doğusundaki İsrail sınırı yakınında yer alan Taba kentine bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü, Akabe Körfezi açıklarında bulunan Nuveyba kentine de bir roketin isabet ettiği bildirildi.

Mısır'ın doğusuna insansız hava aracı ve roket düştü

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garib Abdulhafız, yaptığı açıklamada, Taba kentinde bir binanın üzerine "tanımlanamayan" bir İHA düştüğünü doğruladı.

Albay Abulhafız, "Olayda 6 kişi hafif yaralanmış olup, ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneden taburcu edilmiştir. Olay, ilgili makamlardan oluşan uzman bir heyet tarafından araştırılıyor." ifadelerini kullandı.

Mısır'da yayın yapan El-Kahire televizyonunun haberine göre ise Sina Yarımadası'nın güneydoğusunda Akabe Körfezi kıyılarında yer alan Nuveyba kentine roket düştü.

Mısırlı yetkililer, Nuveyba'ya roket düşmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kısa süre önce Kızıldeniz bölgesinde bir hava tehdidinin tespit edildiğini ve savaş uçaklarının bölgeye gönderildiğini duyurdu.

Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirten Adraee, Nuveyba'ya roket düşmesinin, söz konusu tehditten kaynaklandığını tahmin ettiklerini ifade etti.

Adraee, "İsrail, bölgenin güvenliğini korumak için Kızıldeniz muhitinden gelebilecek tehditlere karşı ABD ve Mısır ile çalışacak." açıklamasında bulundu.

Mısır'ın İsrail sınırı yakınında bulunan Taba kenti, İsrail'in Eilat kentine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

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