Danimarka Dışişleri Bakanı: Türkiye dünya politikasında çok önemli rol oynayan bir aktör

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Rasmussen, Kur'an-ı Kerim'in Danimarka'da yakılmasıyla ilgili yasal mevzuatın hazırlanmasında Türkiye ile çok büyük bir iş birliği içinde çalıştıklarını belirterek, mevkidaşı Fidan ile gerçekleştirdiği toplantının son derece yararlı olduğunu söyledi.

"Türkiye, bölge politikasında son derece önemli rol oynayan, dünya politikasında ve Orta Doğu'da çok önemli rol oynayan bir aktör. Aynı zamanda tabii ki bu rolün belli sorumlulukları da var." diyen Rasmussen, mevkidaşı Fidan ile yaptıkları görüşmelerin çok geniş kapsamlı ve kayda değer olduğunu vurguladı.

"Çok daha fazla diyalog, çok daha fazla iş birliğinin gerektiği bir noktadayız"

Danimarka ve Türkiye'nin çok yakın müttefikler olduğunu ifade eden Rasmussen, iki ülkenin bakış açılarının da benzer olduğunu dile getirdi.

Rasmussen, "Her zaman bakış açılarımız her konuda örtüşmese bile ikna olduğum bir husus ikili ilişkilerimizin daha da gelişeceği. Hükümetimiz, bu anlamda dünya çapında iş birliğimizi genişletmek ve ikili ilişkilerimizi çok daha ileri seviyelere taşımak konusunda hem yatırım hem ticaret hem haklar arası iletişim konusunda çok yoğun bir iş birliği içerisinde olmaya niyetli. Ancak aslında şu aşamada çok daha fazla diyalog, çok daha fazla iş birliğinin gerektiği bir noktadayız." şeklindeki görüşünü paylaştı.

"Gazze'deki durum hepimizi çok endişelendiren bir husus. Sadece insani boyut değil, tabii ki." diyen Rasmussen, ülkesinin "Hamas'ı bir terör örgütü" olarak gördüğünü aktardı.

Rasmussen, insani krizin önlenmesi ve boyutlarının daraltması için çalışılmasının önemine değinerek, insani koridorların gerçekleşmesini sağlamanın da gerektiğini vurguladı.

"Barış sürecinin yeniden canlandırılması için çalışmalarımızı sürdürmeliyiz." ifadesini kullanan Rasmussen, iki devletli bir çözümün kalıcı barışın en temel koşulunu teşkil edeceğini söyledi.

"Türkiye son derece önemli bir ortak"

Rasmussen, ülkesinin insani yardımları, sivil halka sağlamış olduğu yardımları geçen hafta itibarıyla arttırdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Avrupa'daki liderlerin yakın bir gelecek içinde bir barış zirvesinin düzenlenmesiyle ilgili çağrıları beni memnun etti. Türkiye bu anlamda son derece önemli bir ortak. Bu gelişmeler nezdinde Türkiye son derece önemli bir rol oynayabilir."

İsveç'in NATO'ya katılmasıyla ilgili olarak başvurusunu da mevkidaşı Fidan ile görüştüklerini belirten Rasmussen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parlamentoya İsveç'in katılım protokolünü göndermesinin kendilerini memnun eden bir adım olduğunu bildirdi.

Rasmussen, Fidan ile görüşmelerinde Rusya-Ukrayna savaşını da görüştüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Danimarka, Ukrayna'yı desteklemeye devam ediyor. Ukrayna'nın topraklarını kurtarması ve Rusya'nın bu saldırgan tutumuna karşı gerekli harekatı yapmasını desteklemeye devam ediyoruz. Rusya'nın bu adımları sadece Ukrayna'yı etkilemekle kalmıyor. Küresel anlamda sonuçları var. Hem enerji hem gıda kriziyle ilgili olarak. Türkiye'nin bu anlamda gıda ve tahıl anlaşmasının imzalanmasında oynadığı önemli rolün altını çizmek istiyorum. Bu tahıl anlaşması gerçekten Türkiye'nin oynayabileceği önemli rolün, çok önemli bir örneği.

Bu çerçevede bu konularda çok önemli ve güçlü adımların atılması gerektiğini düşünüyorum. Bir kez daha şunu ifade etmek istiyorum. Bugünkü görüşmemizden sonra Türkiye'nin bu konudaki etki alanını kullanacağından bir kez daha emin olduğumu ifade etmek istiyorum."