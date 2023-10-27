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Dünya
AA 27.10.2023 17:31

Pakistan ve Hindistan askerleri Cammu Keşmir sınırında birbirlerine ateş açtı

Pakistan ve Hindistan askerlerinin Cammu Keşmir sınırında birbirlerine ateş açtığı, olayda can kaybı yaşanmadığı duyuruldu.

Pakistan ve Hindistan askerleri Cammu Keşmir sınırında birbirlerine ateş açtı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Ulusal basındaki haberlere göre, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesine bağlı hudut noktasından gelen dron, Pakistan'ın Sialkot şehrine bağlı sınırdan girmeye çalışırken Pakistanlı güvenlik güçleri tarafından düşürüldü.

İki ülke askerlerinin birbirlerine ateş açtığı olayda can kaybı yaşanmadı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada da Hint askerlerinin sebepsiz yere ateş açmasına Pakistanlı güvenlik kuvvetlerinin cevap verdiği belirtildi.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi halk oylamasına karşı gelirken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan, Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve bölgeyi doğrudan merkezi hükümete bağlı "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" olmak üzere iki "Birlik Toprağına" bölmüştü.

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