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Dünya
TRT Haber 27.10.2023 14:54

Gazzeli doktor: Ne yakıt verdiler ne ilaç, yardımlar İsrail'in denetimiyle geliyor

Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Malhis, hastanedeki zorlu koşulları TRT Haber'e anlattı. Malhis, "Ne yakıt verdiler, ne ilaç. Yardımlar İsrail denetimiyle ülkeye giriyor. İstedikleri malzemeyi sokuyorlar. Sadece kefenler, eldiven ve maske var. Asıl ihtiyacımız olan tıbbi malzemeler yok" dedi.

İsrail’in Gazze’ye saldırıları 21. gününde de devam ediyor. Hastanelerde durum kritik... 

Yoğun bakım ünitelerinde yatak kalmadı. Yakıt sıkıntısı nedeniyle kritik ekipmanlar çalıştırılamıyor. Filistinli doktorlar çaresizce sesini dünyaya duyurmaya çalışıyor. 

Gazze'de 3 bin 38 çocuk öldürüldü
Gazze'de 3 bin 38 çocuk öldürüldü

"Bu millet bombadan ölmezse açlıktan, susuzluktan enfeksiyondan ölecek"

Sağlık sisteminin çöktüğünü söyleyen Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Malhis, hastanedeki durumu şu sözlerle anlattı:

"Şifa Hastanesi’nde vahim bir haldeyiz. Koridorlar yaralılarla, yaralı çocuklarla dolu. Doğru düzgün ilaç girmedi. Soktukları tırların içinde sadece kefenler, eldiven ve maske var asıl ihtiyacımız olan tıbbi malzemeler yok. İhityacımız olan ameliyat malzemeleri gönderilmiyor. Daha bugüne kadar hiç gelmedi. Ne akaryakıt verdiler ne ilaç. Hepsi İsrail’in yönetimi altında ülkeye giriyor. Gelen tırları arıyorlar, istedikleri malzemeleri sokuyorlar. Buradaki hastalar, yaralılar ölüme mahkumdur.

Bu millet bombadan ölmezse açlıktan, susuzluktan enfeksiyondan ölecek. Kimse yardım etmiyor. Bu İsraillilere kimse “dur” demiyor. Tüm dünya ona yardım ediyor ve ne yazık ki biz milletimizin bu haline baka baka ölüyoruz. Kimse zavallı Gazze’yi görmüyor."

Gazzeli doktorlar "Burada kalacağız" ezgisiyle haykırdı
Gazzeli doktorlar "Burada kalacağız" ezgisiyle haykırdı

"Ne olursunuz artık bu savaşı durdurun"

Doktor Fadya Malhis, "Katliam hala devam ediyor. Zavallı aileler kendi evlerinden kaçtılar. 32 haftalık hamile kadın erken doğum yaptı. 2,5 yaşındaki kızı şehit oldu. Doğan çocuğu yoğun bakımda. Kendisi yaralı... Feci manzaralar, yanık halde, kırık halde ölü halde insanlar geliyor buraya. Yine de çok şükür enkazdan canlı çıkarılıp buraya getirildiler. Bu kan akımını ne zaman durduracaksınız bilmiyoruz. Ne olursunuz artık bu kan akımını, bu savaşı durdurun" diye konuştu. 

Görüntülerde, hayata tutunmaya çalışan bebekler, çocuklar, açlıkla ve enfeksiyonla baş etmeye çalışan yetişkinlerin hali yer alıyor.

Hastanedeki bazı kadınların da yaralıların aç kalmaması için eldeki imkanlarla koridorda ekmek pişirdiği görülüyor. 

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