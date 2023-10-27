İsrail'in Suriye'ye saldırılarının arkasında 'yeni koridor' mu var?

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PYD/YPG'ye sınırsız destek verildi, Amerika bölgeye konumlandı. Sahnelenen oyunun sözde mazereti ise "DEAŞ'la mücadele"… Ancak perde arkasında İsrail'in güvenliği var.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Fahri Erenel, "Aslında biz hep Amerika'yı konuşuyoruz PKK'ya, YPG'ye destek sağlayan İsrail'in ciddi istihbarat bilgileri verdiği, yaralılarını tedavi ettirdiğini asla göz ardı etmememiz gerekir. Yani eğer Ortadoğu'da Amerika varsa; İsrail'siz Amerika, Amerika'sız İsrail olmaz. Bu görünürde de olabilir, görünmeyen şekilde de olabilir." dedi.

Golan'dan başlayan koridorun, Deyrizor'a ulaşması amaçlanıyor

Uzun yıllara dayanan bu hazırlığın "Davut Koridoru" için yapıldığı iddia ediliyor. Hayata geçerse, Suriye hem kuzeyden hem de güneyden parçalanacak.

İsrail 8 yıldır Suriye'ye havadan ve karadan sürekli saldırıyor. Golan'dan başlayan koridorun, Suveyda, Tenef, Humus'tan geçerek Deyrizor'a ulaşması amaçlanıyor. Böylece terör örgütü YPG'nin kontrolündeki bölge, doğrudan Tel Aviv'e bağlanmış olacak.

Deyrizor bölgesinin PKK terör örgütüne petrol için değil, İsrail'in güneyden geçireceği bir koridorun güvenliği için verildiğini aktaran Erenel, "Deyrizor'dan geçen ve güneyden Irak'la Suriye arası sınır kapısından Irak'a geçen bir hat. Kuzey yerine ve bu hat doğrudan doğruya tepelerinden denize açılıyordu." diye konuştu.

Türkiye'nin politikası çok net

Türkiye'nin Suriye politikası ise çok net. Bu kapsamda terörle mücadele sınır ötesinde de sürüyor.

Ne güney sınırımız boyunca bir terör koridorunun ne de Irak'ın kuzeyinde yeni terör yuvalarının oluşmasına izin vermeyeceğiz.

Mehmetçiğin Suriye'nin kuzeyine yaptığı operasyonlar amacına ulaştı. Terör örgütünün Akdeniz'e erişme ihtimali bertaraf edildi.

Haber: Fahriye Demirci

Kamera: Özden Ayvaz