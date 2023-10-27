Çok Bulutlu 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 27.10.2023 15:05

İsrail'in Suriye'ye saldırılarının arkasında 'yeni koridor' mu var?

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı operasyon, İsrail'in bölgedeki güvenlik planlarını tekrar gündeme taşıdı. İsrail'in Suriye'ye hem havadan hem karadan saldırması akıllara yeni bir koridor iddiasını getirdi.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PYD/YPG'ye sınırsız destek verildi, Amerika bölgeye konumlandı. Sahnelenen oyunun sözde mazereti ise "DEAŞ'la mücadele"… Ancak perde arkasında İsrail'in güvenliği var.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Fahri Erenel, "Aslında biz hep Amerika'yı konuşuyoruz PKK'ya, YPG'ye destek sağlayan İsrail'in ciddi istihbarat bilgileri verdiği, yaralılarını tedavi ettirdiğini asla göz ardı etmememiz gerekir. Yani eğer Ortadoğu'da Amerika varsa; İsrail'siz Amerika, Amerika'sız İsrail olmaz. Bu görünürde de olabilir, görünmeyen şekilde de olabilir." dedi.

Golan'dan başlayan koridorun, Deyrizor'a ulaşması amaçlanıyor

Uzun yıllara dayanan bu hazırlığın "Davut Koridoru" için yapıldığı iddia ediliyor. Hayata geçerse, Suriye hem kuzeyden hem de güneyden parçalanacak.

İsrail 8 yıldır Suriye'ye havadan ve karadan sürekli saldırıyor. Golan'dan başlayan koridorun, Suveyda, Tenef, Humus'tan geçerek Deyrizor'a ulaşması amaçlanıyor. Böylece terör örgütü YPG'nin kontrolündeki bölge, doğrudan Tel Aviv'e bağlanmış olacak.

Deyrizor bölgesinin PKK terör örgütüne petrol için değil, İsrail'in güneyden geçireceği bir koridorun güvenliği için verildiğini aktaran Erenel, "Deyrizor'dan geçen ve güneyden Irak'la Suriye arası sınır kapısından Irak'a geçen bir hat. Kuzey yerine ve bu hat doğrudan doğruya tepelerinden denize açılıyordu." diye konuştu.

Türkiye'nin politikası çok net

Türkiye'nin Suriye politikası ise çok net. Bu kapsamda terörle mücadele sınır ötesinde de sürüyor.

Ne güney sınırımız boyunca bir terör koridorunun ne de Irak'ın kuzeyinde yeni terör yuvalarının oluşmasına izin vermeyeceğiz.

Mehmetçiğin Suriye'nin kuzeyine yaptığı operasyonlar amacına ulaştı. Terör örgütünün Akdeniz'e erişme ihtimali bertaraf edildi.

Haber: Fahriye Demirci

Kamera: Özden Ayvaz

ETİKETLER
ABD İsrail PKK/YPG Suriye
Sıradaki Haber
Fukuşima'da 2 işçi radyasyonlu suya maruz kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:09
Ürdün: Gazze'ye yönelik kara savaşı gelecek için büyük insani felaket olacak
22:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingi’ne davet ediyorum
22:09
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı kutlamaları
22:07
Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam: Gazze'de iletişim tamamen kesildi
21:59
Lübnan'ın güneyinde evlerini terk edenlerin sayısı 29 bine ulaştı
21:50
YTB, Solingen faciasında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenledi
İzmir'e Cumhuriyet'in 100. yılına özel dijital dev ekran kuruldu
İzmir'e Cumhuriyet'in 100. yılına özel dijital dev ekran kuruldu
FOTO FOKUS
İsrail'in Suriye'ye saldırılarının arkasında 'yeni koridor' mu var?
İsrail'in Suriye'ye saldırılarının arkasında 'yeni koridor' mu var?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ