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Dünya
AA 27.10.2023 14:21

Fukuşima'da 2 işçi radyasyonlu suya maruz kaldı

Tokyo Elektrik Şirketi, Fukushima Daiçi Nükleer Santrali’nde boru temizliği yapan 2 işçinin radyasyonlu suya maruz kalarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Fukuşima'da 2 işçi radyasyonlu suya maruz kaldı
[Fotograf: Reuters]

Tokyo Elektrik Şirketi (TEPCO), gelişmiş sıvı sisteminde boru temizliği yapan 5 işçiden 2’sinin gevşemiş borulardan püsküren radyasyonlu suya maruz kaldığı ve tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

TEPCO, işçilerin sağlık durumunun iyiye gittiğini ve doktorların teşhisi sonucunda radyasyona bağlı yanık olasılığının düşük olduğunu belirtti. 5 işçiden dördünün vücudunda radyasyon tespit edildiğini kaydeden TEPCO, 2 işçinin daha fazla radyasyona maruz kalması sebebiyle gözetim altında tutulduğunun altını çizdi.

Japonya’nın Fukushima Nükleer Santrali’ndeki 3 reaktör, 2011’deki deprem sonrası yaşanan tsunamiden zarar görmüş ve reaktörlerde nükleer erime başlamıştı. Soğutma için kullanılan ve reaktörlerdeki radyoaktif yakıt çubuklarıyla temas eden su, santral yerleşkesinde depolanmış ve Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) ile temizlenerek Ağustos 2023’te okyanusa bırakılmaya başlanmıştı. Okyanusları ve deniz canlılarını kirlettiği için eleştirilerin hedefi olan Japonya Başbakanı Fumio Kishida, eleştirilere bölgeden gelen deniz ürünlerini yiyerek cevap vermişti.

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Japonya Nükleer Santral
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