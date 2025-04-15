Hamas: İsrail, şüpheli bir küresel sessizliğin gölgesinde Gazze'de planlı soykırım uyguluyor

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne ilaç ve insani yardım girişine izin vermediğine işaret edildi.

Açıklamada, "Faşist işgalci İsrail hükümeti, 7 haftadır Gazze Şeridi'ne gıda, ilaç ve yakıt yardımı gibi yaşam için gerekli temel malzemelerin girişini engellemeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde su kuyuları ile deniz suyu arıtma tesislerini bombaladığı ve bölgede gıda dağıtımına da engel olduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze'de dayattığı insani felaketin yaklaşık 2,5 milyon kişiyi etkilediğine işaret edilen açıklamada, Gazze'deki Filistinlilerin "planlı bir soykırımın temel unsurunu oluşturan sistematik katliamlara maruz kaldığı" vurgulandı.

İsrail'in, "şüpheli bir küresel sessizliğin gölgesinde Gazze'de Filistinlilere karşı planlı soykırım uyguladığı" ifade edildi.

Birleşmiş Milletler ile uluslararası topluma seslenilen açıklamada, yasal ve insani sorumluluklarını üstlenme, İsrail'i kitlesel aç bırakma uygulamasına son vermeye zorlamak için acil ve ciddi adımlar atma çağrısı yapıldı.

Gazze Şeridi'ndeki sivillere insani yardım, gıda ve tıbbi malzeme ulaştırılmasının sağlanması çağrısında bulunuldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "savaş suçlusu" olduğu vurgulanan açıklamada, Netanyahu liderliğindeki hükümetin "her gün ihlal ettiği uluslararası hukuk ve sözleşmelere saygı duyulmasının yeniden sağlanması gerektiği" ifade edildi.

Arap ve İslam ülkelerinin hükümetleri ve halklarına da seslenilen açıklamada, Gazze'ye uygulanan "zalim kuşatmanın" sona erdirilmesi için tarihi bir duruş sergileme çağrısı yapıldı.

UNRWA'dan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne ateşkes sırasında giren yiyecek stoklarının tükendiği belirtilerek, bölgede kıtlık tehlikesinin yaşandığı aktarılmıştı.

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1630 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 302 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bine yaralıların sayısı 116 bin 343’e yükseldi.