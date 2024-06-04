Parçalı Bulutlu 28.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.06.2024 18:19

Hamas: İsrail, çocuklara karşı suç işleyen "kara listeye" alınsın

Hamas, Birleşmiş Milletlere (BM) çağrıda bulunarak, İsrail'in çocuklara karşı suç işleyen grupların olduğu "kara listeye" alınmasını istedi.

Hamas: İsrail, çocuklara karşı suç işleyen "kara listeye" alınsın
[Fotograf: AA]

Hamas, 4 Haziran "Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü" dolayısıyla bir açıklama yayımladı.

BM'den, "işgalci İsrail'in masum çocuklara karşı suç işleyen grupların bulunduğu 'kara listeye' alınması" talep edildi.

"Çatışma kurbanı masum çocukların anıldığı günde, İsrail'in faşist saldırılarla en iğrenç suçları ve en korkunç katliamları başta masum çocuklara yönelik olmak üzere işlemeyi sürdürdüğü" vurgulanan açıklamada,"Masum çocuklar hala bu Nazi oluşumunun cinayet ve terörüne doğrudan hedef oluyor" denildi.

"BM'nin raporlarına göre, Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk ya öldürülüyor ya da yaralanıyor. Sürekli devam eden İsrail saldırıları sonucu 14 bin çocuk şehit oldu. Bu sayı, dünyadaki çatışmalarda 4 yıldır öldürülen çocukların sayısını geçiyor" denilen açıklamada, "İsrail, çoğunluğu okul öğrencilerinden oluşan 20'si Gazze Şeridi'nden olmak üzere 200'den fazla çocuğu, hapishanelerde tutarak, onlara karşı en iğrenç cezalandırma, nefret ve intikam politikaları uyguluyor" bilgisine yer verildi.

Hamas'ın açıklamasında, uluslararası toplum ve çocuk haklarıyla ilgilenen kurumlara, Filistinli çocuklara yönelik insani ve siyasi sorumluluklarını yüklenmeleri, İsrail hapishanelerinde tutulanların serbest bırakılması, saldırı ve cinayetlere karşı çocukların himaye edilmesi ve kurtarılması için, harekete geçme çağrısı yapıldı.

"İşgalcilerin ihlallerinin cezalandırılmasının" önemine işaret eden açıklamada, "Bunlara karşı uluslararası acizlik, sessizlik ve hareketsizlik, bu dünyanın alnına çalınan bir lekedir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'de 3 bin 500 çocuğun açlık sebebiyle ölümle yüzyüze olduğunu duyurmuştu.

ETİKETLER
Hamas İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Hindistan'da Su-30 MKI savaş uçağı düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:50
Kayseri'de kaza kırıma uğrayan uçağın enkazı kaldırıldı
19:46
Konya'da köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
19:44
İzmir'de 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 41 göçmen yakalandı
19:39
ABD'de öldüğü söylenen kadının, cenaze işlemleri sırasında hayatta olduğu fark edildi
19:38
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
18:31
Fransa meclisinde bir milletvekili Filistin bayrağı açtı
Bataklık ve su yüzeyinde de gidebilen arazi aracı Bursa'dan 12 ülkeye ihraç ediliyor
Bataklık ve su yüzeyinde de gidebilen arazi aracı Bursa'dan 12 ülkeye ihraç ediliyor
FOTO FOKUS
Antalya'da orman yangını
Antalya'da orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ