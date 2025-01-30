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Dünya
AA, TRT Haber 30.01.2025 11:27

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turu başladı

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda, Gazze'deki İsrailli kadın asker esirlerden Agam Berger, Cibaliye'de Uluslararası Kızılhaç ekibine teslim edildi. Esir takası, şehit Hamas lideri Yahya Sinvar'ın evinin önünde yapıldı.

Esir takasının üçüncü turunda, Gazze Şeridi'nden serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Kızılhaça teslimi başladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile Uluslararası Kızılhaç ekipleri, ilk esirin teslimine ilişkin belgeleri imzaladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İsrailli esir Berger, Kızılhaç ekiplerine asker üniformasıyla teslim edilirken öncesinde platforma çıkarak Gazze sakinlerini selamladı daha sonra Kızılhaç aracına binerek bölgeden ayrıldı.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turu başladı

İsrail ordusu, İsrailli esiri teslim aldıklarını ve ülkeye doğru yola çıktıklarını doğruladı.

Diğer esirlerin serbest bırakılması için Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde ise hazırlıklar sürüyor.

Hamas'tan dün yapılan açıklamaya göre, 3 İsrailli esirin yanı sıra 5 Taylandlı esirin de serbest bırakılması bekleniyor.

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