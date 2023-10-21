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Dünya
AA 21.10.2023 20:53

Hamas: Gazze'ye saldırı bitene kadar İsrailli asker esirlerin akıbetini tartışmayacağız

Hamas, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları sona erene kadar elinde tuttuğu İsrailli asker esirlerin akıbetini tartışmayacağını duyurdu.

Hamas: Gazze'ye saldırı bitene kadar İsrailli asker esirlerin akıbetini tartışmayacağız

Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, iki Amerikalı rehinenin serbest bırakılmasının "Hamas'ın ahlaki anlayışını gösterdiğini" ifade etti.

Hamdan, Hamas'ın koşullar olgunlaştığında sivilleri serbest bırakmayı değerlendireceğini, İsrailli asker esirlerin akıbetini ise Gazze'ye saldırılar sona ermeden tartışmayacaklarını vurguladı.

Birçok uluslararası tarafın yabancı esirler konusunda Hamas'la görüştüğünü kaydeden Hamdan, İsrail'in Gazze'yi işgal etmeye kalkışması durumunda, 7 Ekim'de yaşananların İsrail için "basit" kalacağı uyarısında bulundu.

Hamdan ayrıca, Refah Sınır Kapısı'nın kalıcı olarak açılması ve hastanelerin faaliyetini sürdürebilmesi için acilen yakıt ulaştırılması çağrısında bulundu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün akşam Katar'ın çabalarına karşılık 2 ABD'li esiri insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurmuştu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 13 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

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