Hamas, Gazze'nin yönetimi için Toplum Destek Komitesi kurulması çağrısı yaptı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Hamas, Gazze'ye yönelik saldırgan savaşın sona ermesiyle sonuçlanan ateşkes çabalarından dolayı başta Mısır, Katar ve Türkiye olmak üzere arabulucu ülkelere derin minnettarlığını dile getirdi. Hamas, son iki yılda bu kardeş ülkelerin, saldırganlığı durdurmak için toplantılar düzenleyerek, bakış açılarını yakınlaştırarak ve engelleri aşarak gösterdikleri samimi çabaların nihayetinde çılgınca savaşın sona ermesiyle sonuçlandığını vurguladı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin yönetimini üstlenmek üzere ulusal düzeyde mutabakata varılan bağımsızlardan oluşan bir grup olan Toplum Destek Komitesi'nin kuruluşunun derhal tamamlanması ve İsrail güçlerinin mutabık kalınan yerlere çekilmesinin tamamlanmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Hamas'ın açıklamasında, Mısır, Katar ve Türkiye'nin son iki yıldır savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varmak için sarf ettikleri çabaların takdirle karşılandığı belirtilerek, anlaşma onaylanana kadar görüşmelere ev sahipliği yapma ve engelleri aşma konusunda üstlendikleri role işaret edildi.

Açıklamada, Arap ve İslam ülkelerinin yanı sıra Cezayir ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ne Filistin davasına uluslararası platformlarda verdikleri destekten dolayı Rusya, Çin ve Kolombiya'ya ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Adalet Divanı'ndaki siyasi ve hukuki tutumlarından dolayı teşekkür edildi.

İsrail'in işlediği suçları ifşa eden ve Filistin halkının çektiği acıları kamuoyuna duyuran medya kuruluşlarına teşekkür edilen açıklamada, medyanın baskılara rağmen gerçeğin yanında durduğu, baskı ve terör söylemini benimsemeyi reddettiği vurgulandı.

Hamas, Aralık 2024'te Mısır'ın Gazze Şeridi'ni yönetmek üzere bir Toplum Destek Komitesi kurulması önerisini onayladığını duyurmuştu.