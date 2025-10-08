Çok Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.10.2025 12:03

Hamas: Ateşkes ve esir takası anlaşması sürecinde olumlu gelişmeler yaşanıyor

Hamas Siyasi Büro Başkanının medya danışmanı Tahir en-Nunu, İsrail heyetiyle yürütülen dolaylı müzakerelerde, anlaşma sürecinde olumlu gelişmeler yaşandığını belirtti.

Hamas: Ateşkes ve esir takası anlaşması sürecinde olumlu gelişmeler yaşanıyor
[Fotograf: AA]

Nunu, yaptığı açıklamada, Mısır’ın Şerm eş-Şeyh kentinde sürdürülen müzakerelerde, Hamas heyetinin “gereken sorumluluk ve yapıcı tutumu sergileyerek, anlaşmanın tamamlanması yönünde gerekli ilerlemeyi sağlamak için çaba gösterdiğini” ifade etti.

Açıklamada, arabulucuların ateşkesin uygulanması önündeki tüm engelleri kaldırmak için yoğun çaba gösterdiği ve “tüm taraflar arasında iyimser bir hava hâkim olduğu” dile getirildi.

Müzakerelerde, saldırıların tamamen sona erdirilmesi, İsrail güçlerinin Gazze’den çekilmesi ve esir takasının uygulanma mekanizmaları üzerinde durulduğu kaydedildi.

Nunu, “Üzerinde mutabık kalınan kriter ve sayılara göre serbest bırakılacak esirlerin listeleri karşılıklı olarak müzakere edildi” bilgisini paylaştı.

Açıklamaya göre, tüm tarafların ve arabulucuların katılımıyla dolaylı müzakereler bugün de devam ediyor.

ETİKETLER
Hamas İsrail
Sıradaki Haber
2025 Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:06
İstanbul Havalimanı, yeniden dünyanın en iyisi seçildi
13:01
Ankara'da otomobil ATM'ye çarptı
13:03
Bolu'da trafik güvenliğini tehlikeye sokan motosikletliye 49 bin 680 lira ceza kesildi
12:45
Antalya'da 8 evden tonlarca çöp çıktı
12:44
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
13:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizi 25-30 yıl öncesine götürdünüz
Gümüşhane’de yaban keçileri yavrularıyla görüntülendi
Gümüşhane’de yaban keçileri yavrularıyla görüntülendi
FOTO FOKUS
Gıda denetimleri 81 ilde devam ediyor: Ankara'da 16,7 ton hayvansal ürün imha edildi
Gıda denetimleri 81 ilde devam ediyor: Ankara'da 16,7 ton hayvansal ürün imha edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ