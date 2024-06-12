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Dünya
AA 12.06.2024 01:00

Hamas: Ara buluculardan BMGK kararının uygulanması için dolaylı müzakere yapmalarını istedik

Hamas'ın üst düzey isimlerinden Ali Bereke, Filistinli grupların, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının uygulanmasına yönelik mekanizmalar oluşturmak için ara buluculardan dolaylı müzakere yapmalarını talep ettiğini söyledi.

Hamas: Ara buluculardan BMGK kararının uygulanması için dolaylı müzakere yapmalarını istedik

Hamaslı yetkili Bereke, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bereke, Hamas ve İslami Cihad Hareketinin başını çektiği Filistinli direniş gruplarının, ara bulucuları BMGK kararının uygulanmasına yönelik mekanizmalar oluşturmak amacıyla dolaylı müzakereler yürütmeye çağırdığını belirtti.

BMGK kararının pratik uygulama mekanizmalarına ihtiyacı olduğunu ve takip edilmesi gerektiğini ifade eden Bereke, Hamas'ın, tam ve kalıcı bir ateşkese, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesine ve ciddi bir esir takası anlaşmasına yol açacak her türlü anlaşmayı desteklediğini vurguladı.

Hamas, dün, ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan ateşkes planına dair cevabın Mısır ve Katar'a iletildiğini açıklamıştı.

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