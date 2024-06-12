Fransa'nın Var vilayetinde çıkan yangında 600 hektar yeşil alan küle döndü

Var itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 15.00 sularında Vidauban kasabasında yeşil alanda yangın çıktı.

Yangına müdahale etmek üzere 430 itfaiye eri, 3 uçak, 2 helikopter ve 137 araç olay yerine gönderildi.

Henüz kontrol altına alınamayan yangın şu ana kadar 600 hektar yeşil alanı kül etti. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Vidauban ve Plan-de-la-Tour kasabalarını birbirine bağlayan yol araç trafiğine kapatıldı.

Her iki kasabanın belirli noktalarında yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.