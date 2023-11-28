Hamas, 10 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etti

İsrail ile Hamas arasında geçici ateşkesin iki gün daha uzatılmasının ardından Hamas, 10 rehineyi daha Kızılhaç yetkililerine teslim etti.

İsrail'in de bu gece 15'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere toplam 30 Filistinliyi serbest bırakması bekleniyor.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Bu kapsamda 4 günde Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucu geçici ateşkesin 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.