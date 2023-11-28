Çok Bulutlu 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.11.2023 21:30

Hamas, 10 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etti

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de bulunan 10 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini duyurdu.

Hamas, 10 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etti

İsrail ile Hamas arasında geçici ateşkesin iki gün daha uzatılmasının ardından Hamas, 10 rehineyi daha Kızılhaç yetkililerine teslim etti.

İsrail'in de bu gece 15'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere toplam 30 Filistinliyi serbest bırakması bekleniyor.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Bu kapsamda 4 günde Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucu geçici ateşkesin 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.

ETİKETLER
Hamas İsrail
Sıradaki Haber
Fransa'da plajlarda ve ormanlarda sigara kullanımı yasaklanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:55
Ürdün: İşgal altındaki Batı Şeria'nın Gazze'den ayrılmasını reddediyoruz
21:49
Hamas, Elon Musk'a Gazze'yi ziyaret etme çağrısında bulundu
21:38
Sibergöz-7 Operasyonu'nda yakalanan 38 şüpheli tutuklandı
21:34
Dışişleri Bakanı Fidan'ın Belçika temasları
21:19
Fransa'da plajlarda ve ormanlarda sigara kullanımı yasaklanacak
21:14
Biden'ın oğlu, ifade vermeyi 'halka açık olması' şartıyla kabul etti
Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nde oluşan yıkım görüntülendi
Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nde oluşan yıkım görüntülendi
FOTO FOKUS
Trabzonsporlu futbolcuların bıraktığı not kafeterya işletmecisini duygulandırdı
Trabzonsporlu futbolcuların bıraktığı not kafeterya işletmecisini duygulandırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ