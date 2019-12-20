Irak'ın devrik lideri Saddam'ın o dönem Süleymaniye'ye bağlı Halepçe ilçesini kimyasal bombalarla vurmasının üzerinden yaklaşık 32 yıl geçse de katliamla ilgili yeni trajediler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Melihe Muhammed Reşid ile oğlu Halil Muhammed Salih'in 31 yıllık ayrılık hikayesi de bunlardan biri.

Saddam rejiminin savaş uçaklarının 16 Mart 1988 sabahında İran sınırındaki Halepçe'yi bombaladığı sırada Salih, henüz 9 aylıktı. Aile, katliamdan sonra tedavi edilmek üzere İran'ın Kirmanşah kentine götürüldü.

Reşid, o dönem İran'la savaşta olan Saddam rejiminin, Kirmanşah'a da hava saldırısı düzenlemesi üzerine kentte meydana gelen kargaşa sırasında oğlunu kaybetti.

AA muhabirine konuşan Reşid, oğlunu Iraklıların kaldığı sığınmacı kamplarında ve hastanelerde aradığını ancak bulamadığını söyledi.

Reşid, diğer aile fertleriyle Halepçe'ye dönerek Süleymaniye mahkemesine başvurdu ve Kasım 1988'de oğlunun öldüğü yönünde bildirimde bulundu.

İranlı çift evlat edindi

Halepçeli acılı aile oğullarının öldüğünü düşünürken, küçük Salih ise İranlı bir çift tarafından evlat edinildi.

Salih'e annelik yapan Mesume Mehdipur da AA muhabirine, eşi Menuçehr İsmaili'nin çalıştığı hastanede Salih'e rastladığını ve evlat edinme düşüncesiyle, yaşadıkları Kum kentine getirdiğini belirtti.

Salih'i nüfusa Muhammed Emin olarak kaydettiren Mehdipur, gerçeği Salih'e hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra evlilik hazırlıkları yaptığı sırada anlattıklarını söyledi.

Salih'in ailesini arama serüveni başladı

Gerçeği 24 yaşında öğrenen Salih de, ailesini bulmak için uzun bir mücadele başlattığını kaydetti.

Salih, önce Tahran'a sonra Kirmanşah'a gittiğini ve o dönem kaybolan çocuklar hakkında bilgi topladığını ifade etti.

Halepçe'de kaybolan çocuklardan olabileceğini öğrenen Salih, Süleymaniye'ye gitti.

Burada Salih, Halepçe Kimyasal Saldırılar Kurbanı Derneği Başkanı Lokman Abdulkadir ile yerel kanallara konuk olarak hikayesini anlattı.

Görür görmez tanıdı

Salih'i televizyonda görünce hemen telefona sarıldığını söyleyen anne Reşid, "Kendisini bir dakika bile olsa görmek istiyordum. İlk defa karşılaştığımızda ikimiz de ağlamaya başladık." dedi.

"Oğlum olduğunu hissettim ve kanım kaynadı." ifadelerini kullanan Reşid, şöyle devam etti:

"Halil televizyona çıkınca onu tanıdım ve çevremdekilere 'Bu benim Halil'imdir' dedim. Hemen Lokman Abdulkadir'i aradım ve beni onun yanına götürmesi gerektiğini söyledim. O da bana 'Oğlun olduğunu nasıl anladın?' diye sordu. Ben de hiçbir kanıtım olmadığını ancak oğlum olduğunu söyledim."

Abdulkadir vasıtasıyla anne ve oğlun buluşmasının ardından Halepçe Mahkemesi, DNA testi yapılması kararı verdi.

DNA testi kanıtladı

Tahran'da yapılan DNA testinin anne ve oğlun akrabalık ilişkisini kanıtlayan sonuçları Halepçe Mahkemesine sunuldu ancak mahkeme, testin İngiltere'de yapılmasını istediği için bu sonuçları kabul etmedi. Aile bu kez, testin Erbil'de yapılması için mahkemeye başvurdu ve Salih'in Reşid'in öz oğlu olduğu bir kez daha kanıtlandı. Bunun üzerine Halepçe Mahkemesi Halil Muhammed Salih'in Melihe Muhammed Reşid'in oğlu olduğunu onayladı.

Salih, Halepçe'de 17 Aralık'ta düzenlenen, İranlı ailesinin de katıldığı törenle Irak kimliğini geri aldı. Adli tıp uzmanı olarak görev yapan Salih, İran'a geri döndü.

Kaynak: AA