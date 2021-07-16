ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Kenneth Hoffman, yaptığı açıklamada, "Eğitim veri tabanlarımızı incelediğimizde, bu (Moise suikastı) soruşturmanın bir parçası olarak gözaltına alınan bazı Kolombiyalı kişilerin, Kolombiya Silahlı Kuvvetlerinin aktif üyesi olarak görev yaparken, ABD askeri eğitim ve öğretim programlarına katıldığını tespit ettik." dedi.

İncelemenin devam ettiğini belirten Hoffman, konuya ilişkin başka detay vermeyeceğini söyledi.

ABD ordusunun, Güney Amerika, Orta Amerika ve Karayipler'den müttefik ülkeleri temsil eden binlerce askere rutin olarak eğitim verdiğini aktaran Hoffman, "Bu eğitim, insan haklarına saygıyı, hukukun üstünlüğüne uyumu ve demokratik olarak seçilmiş sivil lidere bağlı askerleri vurgular ve teşvik eder." diye konuştu.

Haiti Devlet Başkanı'na suikast

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Operasyonlar kapsamında polisle çatışmaya giren 10 şüpheli öldürülürken şimdiye kadar 17'si Kolombiyalı 19 kişi gözaltına alınmıştı.