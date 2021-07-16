Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 08:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın güneydoğusundaki Haçicoo adalarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, volkanik Haçicoo adalarında yerel saatle 13.20'de 10 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.
JMA 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.
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