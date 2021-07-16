15 Temmuz şehitleri dünyanın birçok ülkesinde de anıldı

15 Temmuz şehitleri dünyanın birçok ülkesinde de anıldı

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Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, volkanik Haçicoo adalarında yerel saatle 13.20'de 10 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

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