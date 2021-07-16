Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında, 24 Aralık’ta yapılması planlanan ulusal seçimler hakkında konuştu.

Seçimlerin desteklenmesi için bakanlık düzeyinde bir kurul oluşturduklarını kaydeden Dibeybe, Ordu ve güvenlik kurumlarının birleştirilmesi için uluslararası toplumdan destek istedi.

"Paralı askerlerin ayrılmaları zorunlu"

Dibeybe, "Paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların varlığının devam etmesi; siyasi süreç, ateşkesin devamlılığı ve ordunun birleştirilmesinin önünde gerçek bir tehlike oluşturuyor. Bunların derhal ve eş zamanlı olarak ayrılmaları zorunlu" dedi.

BM'den destek

BM Güvenlik Konseyi de Dibeybe'nin açıklamalarına destek vererek ateşkese uyulması çağrısı yaptı.