ABD Başkanı Joe Biden ile Almanya Şansölyesi Angela Merkel, görüşmeden sonra kameralar karşısına geçti.

"Rusya'ya izin verilmemeli"

Biden Almanya'daki sel felaketinden dolayı taziyelerini iletti. ABD Başkanı Biden, Kuzey Akım 2 boru hattını kastederek "Rusya'nın enerjiyi silah olarak kullanmasına izin verilmemeli" dedi.

Biden yönetimi hattın yapımında çalışan Alman firmalarını yaptırım listesinden çıkarmıştı.

"Komünizm başarısız bir sistemdir"

Küba'daki gelişmeler ile ilgili açıklama yapan Biden, şunları söyledi:

"Komünizm başarısız bir sistemdir, sosyalizmi de çok yararlı bir ikame olarak görmüyorum. Orada internete erişimin yeniden sağlanmasına yardım etmeyi düşünüyoruz."

"Haiti'ye asker gönderme gündemimizde yok"

Haiti'nin askeri destek talebine de değinen Biden "Bu ülkeye asker gönderme gündemimizde yok" dedi.

Merkel, Biden'ı başkanlık koltuğunu devraldıktan sonra ziyaret eden ilk Avrupalı lider oldu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başbakan sıfatıyla son kez ABD'ye gitti.

