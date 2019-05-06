Libya'da General Halife Hafter, başkent Trablus’u ele geçirmeleri için emir verdiği güçlerine hitaben bir ses kaydı yayımladı.

Hafter ses kaydında, ramazan ayının Bingazi, Derne ve Libya’nın doğusunu ele geçirdiği savaşları durdurmak için sebep olmadığını belirterek, askerlerinden çatışmaları şiddetlendirmeleri ve düşmana güçlü bir ders vermelerini istedi.

"Hafter güçleri, Trablus Uluslararası Havalimanı'nda kuşatıldı"

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sözcüsü Muhammed Kanunu ise, UMH birliklerinin Trablus Uluslararası Havalimanı’nda mevzilenerek başkent Trablus’a füze saldırıları düzenleyen General Halife Hafter’e bağlı güçleri kuşatmaya aldığını söyledi.

Muhammed Kanunu ayrıca, UMH birliklerinin Hafter’e bağlı güçleri Trablus’un güneyindeki Vadi er-Rabi bölgesinden Kasr bin Gaşir bölgesine doğru geri çekilmek zorunda bıraktığını aktardı.

Kanunu, UMH Hava Kuvvetlerinin, Hafter’e bağlı güçlerin mevzi, silah depoları ve askeri araçlarını hedef alan 7 hava saldırısı düzenlediğini ifade etti.

BM’den ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ise, sosyal medya sitesi Facebook’taki resmi hesabından yayımladığı mesajda, ülkede çatışan tarafları 1 haftalık insani ateşkes ilan etmeye çağırdı.

Misyon ayrıca, ateşkes sırasında çatışan taraflara insani yardımların ulaştırılması konusunda kolaylık sağlamaları ve sivillerin özgür dolaşımını temin etmelerini talep etti.

BM Libya Destek Misyonu, geçtiğimi ay da taraflara arasında 2 saatlik bir ateşkes için çağrı yapmış ancak taraflar bu çağrıya cevap vermemişti.

Hafter’in askerlerinden savaşı şiddetlendirme talebi ise, BM’nin ateşkes ilan edilmesi çağrısının hemen akabinde geldi.

General Halife Hafter’e bağlı güçler, 4 Nisan’dan itibaren UMH’nin kontrolü altında bulunan başkent Trablus’u ele geçirmek için saldırılar düzenliyor.

Ancak Hafter’e bağlı güçler, UMH birliklerinin savunma hatlarını yıkamadığı gibi, özellikle başkentin güneyindeki bazı noktalardan da geri çekilmek zorunda kaldı.

Hafter, Trablus'a saldırı başlatmıştı

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar 1 aydan fazla bir süredir devam ediyor.

Kaynak: Reuters, Arabi21, AA