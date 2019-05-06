Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun dünkü saldırıları sırasında Gazze'nin kuzeyinde yıkılan bir binanın enkazında 2 Filistinlinin naaşına ulaşıldı.

Açıklamada, Rağde Muhammed Mahmud Ebu'l Cidyan ve Talal Atıyye Muhammed Ebu'l Cidyan adlı Filistinlilerin cenazelerinin Gazze'deki Endonezya Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye hafta sonu düzenlediği saldırılarda 2'si hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 23 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinli grupların Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de 1'i Filistin asıllı olmak üzere 4 kişi ölmüştü.

Yerel basın, bu sabah erken saatlerde Filistinli gruplar ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

İsrail-Gazze arasındaki kriz

Gazze Şeridi'nde cuma günü keskin nişancı ateşiyle 2 İsrail askerinin yaralanmasının ardından bölgede şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları yapılmıştı.

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, cumartesi günü abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda, Anadolu Ajansının (AA) ofisinin bulunduğu bina da yıkılmıştı.

Kaynak: AA