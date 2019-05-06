Panama Seçim Mahkemesinden yapılan açıklamada, oyların yüzde 95'inin sayıldığı ve seçimin ön sonuçlarına göre, kazananın Demokratik Devrimci Partinin adayı Laurentino Cortizo olduğu duyuruldu.

Seçim Mahkemesi Yargıcı Heriberto Arauz, Cortizo'nun sayılan oyların yüzde 33'ünü, Demokratik Değişim (CD) partisinin adayı Romulo Roux'un ise yüzde 31'ini aldığını ifade etti.

Arauz, resmi olmayan sonuçları açıklamasının ardından Cortizo ile telefonda görüşerek "gelecek 5 yıl için seçimlerin görünen galibi" olduğunu söyledi.

Resmi sonuçların perşembe günü açıklanması bekleniyor.

Kaynak: AA