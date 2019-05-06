ABD'de öğrencilerin yarıya yakını "açım" dedi. Ülkede 24 eyalette üniversite öğrencilerine yönelik bir anket yapıldı.

Kolej, Toplum ve Adalet için Umut Merkezi tarafından yapılan ankete 86 bin öğrenci katıldı.

ABD'li öğrencilerin yüzde 56'sının barınma sıkıntısı var

Anketten çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Öğrencilerin yüzde 45'i günlük yiyecek bulma konusunda son bir ayda "güvende olmadıklarını" belirtti. Sadece beslenme değil, barınma da öğrencilerin başlıca sorunlarından. Amerikalı öğrencilerin yüzde 56'sı da "barınma güvensizliği" yaşadığını söyledi. Yüzde 17'si ise evsiz durumdu.

Temel ihtiyaçlarda en çok sıkıntı yaşayanlar ise Latin kökenli ve siyahi öğrenciler. Yetiştirme yurdunda büyümüş olanlar da bu dezavantajlı gruba dahil.

Ülke çapında başlatılan "Yemeğini Paylaş", "Açlığı Yok Et" gibi yardım kampanyaları da soruna çözüm konusunda yetersiz.

Öğrenci kredi borçları 2018'de 1 trilyon 46 milyar dolara ulaştı

Temel ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan Amerikalı öğrencilerin çoğu borç içinde. Geçen yılın dördüncü çeyreğine ait verilere göre, ülkede ödenmemiş öğrenci kredi borçları 79 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 46 milyar dolara ulaştı.

Kaynak: TRT Haber

