Filistin'de yaşanan zulme, birçok kesim tepki gösterirken İsrail basınından da eleştiri geldi.

Haaretz'in İbranice nüshasının ilk sayfası, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli çocukların fotoğraflarına ayrıldı.

Saldırılarda hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarına yer verilen haber için "Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli bu" manşeti kullanıldı.

[Fotoğraf: AA]

"Savaşın değil işgalin bedeli"

Gazetenin bu manşetle, İsrail şiddetini yansıtmadığı görüşünü savunanlar da var.

Sosyal medyada "Savaşın değil; İsrail'in işgalinin, ayrımcılığının ve şiddetinin bedeli" yorumu yapıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in 10 Mayıs'ta başlayan ve 21 Mayıs'ta varılan ateşkes ile sonlandırdığı saldırılar nedeniyle 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli yaşamını yitirmişti.