Çok Bulutlu 23.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.05.2024 15:54

Guterres, İsrailli aşırılıkçıların UNRWA Genel Merkezi'nin çevresini ateşe verdiği saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrailli aşırılık yanlılarının BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Merkezi'nin çevresini ateşe verdiği saldırıyı kınadı.

Guterres, İsrailli aşırılıkçıların UNRWA Genel Merkezi'nin çevresini ateşe verdiği saldırıyı kınadı
[Fotograf: AFP]

Guterres, X sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

BM Genel Sekreteri, "Doğu Kudüs'te UNRWA Genel Merkezi'ne yönelik saldırıyı kınıyorum." ifadesini kullandı.

İnsani yardım çalışanları ve tesislerinin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirten Guterres, bunun durması gerektiğinin altını çizdi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrailli aşırılık yanlılarının işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki UNRWA Genel Merkezi'nin çevresini iki kez ateşe verdiğini, bu esnada UNRWA ve diğer BM personelinin tesiste olduğunu bildirmişti.

ETİKETLER
Antonio Guterres İsrail
Sıradaki Haber
Rusya: Donetsk'te Novokalinovo yerleşim birimini kontrol altına aldık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:51
Siberay'dan 'Anneler Günü' uyarısı
16:39
KOSGEB'in yeniden kurgulanan destek programının ayrıntıları belli oldu
16:55
Eğitimde engel yok
16:18
KOSGEB'in Girişimcilik Destek Programı yeniden kurgulandı
16:16
Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
16:18
Almanya'da Tesla'nın giga fabrikasını genişletme planına tepki gösteren grup fabrika sahasına girdi
İnsansız kara aracı BARKAN, yeni silahıyla sahada
İnsansız kara aracı BARKAN, yeni silahıyla sahada
FOTO FOKUS
Hayatını ata tohumlarına adadı, 23 bin kişiye ücretsiz gönderdi
Hayatını ata tohumlarına adadı, 23 bin kişiye ücretsiz gönderdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ