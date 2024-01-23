Guterres: Gazze halkı tarihte benzeri görülmemiş boyut ve hızda yıkıma maruz kalıyor

Guterres, Gazze'de yarım milyondan fazla insanın çok ciddi boyutta açlıkla karşı karşıya olduğunu belirterek, Gazze'ye engelsiz insani erişim talebinde bulundu.

Gazze'de sağlık sistemi çöktüğü için hastalıkların yayıldığını vurgulayan Guterres, "Gazzeliler sadece öldürülme, bombalarla yaralanma riskiyle karşı karşıya değil; ayrıca yüksek oranda bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskine sahip." dedi.

İnsani ateşkes çağrısı

"Gazze'ye insani yardımlar çok yetersiz. 2,2 milyon insanın sadece yardımla hayatta kalacağını düşünmek 'fantezi' olur." diyen Guterres, "Tekrar acil insani ateşkes çağrısı yapıyorum." ifadesini kullandı.

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