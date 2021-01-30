Gürcistan'da salgınla mücadele devam ederken, hükümetten sürece ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Gürcistan hükümeti tarafından alınan karar doğrultusunda 29 Ocak'tan itibaren COVID-19 aşısının iki dozunu da olduklarını belgeleyebilen tüm yabancı ülke vatandaşlarının Gürcistan'a giriş yapabileceği duyuruldu.

Kararın tüm aşı çeşitlerini kapsadığı belirtildi.

Gürcistan'da koronavirüs salgınında toplam 257 bin 632 vaka kaydedilirken, 3 bin 159 kişi hayatını kaybetti.

