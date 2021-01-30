Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 11:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gürcistan’dan iki doz aşı yaptıran yabancılara giriş izni
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Gürcistan hükümeti, alınan yeni kararla birlikte koronavirüs aşısının iki dozunu yaptırdığını belgeleyebilen yabancıların ülkeye giriş yapmasına izin verdi.
Gürcistan'da salgınla mücadele devam ederken, hükümetten sürece ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Gürcistan hükümeti tarafından alınan karar doğrultusunda 29 Ocak'tan itibaren COVID-19 aşısının iki dozunu da olduklarını belgeleyebilen tüm yabancı ülke vatandaşlarının Gürcistan'a giriş yapabileceği duyuruldu.
Kararın tüm aşı çeşitlerini kapsadığı belirtildi.
Gürcistan'da koronavirüs salgınında toplam 257 bin 632 vaka kaydedilirken, 3 bin 159 kişi hayatını kaybetti.
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