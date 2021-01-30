Yanardağa 5 kilometre uzaklıkta Sleman bölgesine bağlı Kali Tengah Lor köyünde yaşayanlar son günlerde yaşanan patlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hafta başında patlamalar yoğunlaştığında köydeki birçok kişinin geçici barınaklara gittiğini belirten 43 yaşındaki Ngatinu, "Püsküren kül ve dumandan bizim köy çok fazla etkilenmedi ama bazı aileler birkaç günlüğüne geçici barınaklarda kaldı. Daha sonra volkanik hareketliliğin azalmasıyla evlerine geri döndüler." dedi.

Ngatinu, küllerden az etkilendiklerini vurgulayarak, "Yanardağa 5 kilometre uzaklıkta yaşıyoruz. Yanardağdaki durumun tehlikeli olması durumunda yerleşim alanlarımızı terk ederek aşağı bölgeye kaçıyoruz." ifadelerini kullandı.

"2010’daki patlamada komşumu kaybettim"

Yanardağdaki patlamalar nedeniyle geçici süre barınakta kaldığını aktaran Sukir Gunarto ise "Kendimizi emniyette hissetmediğimiz zaman geçici barınaklara geçiyoruz. Yaşadığımız bu durum son yıllarda sıklaştı." diye konuştu.

Gunarto, 2010’daki patlamanın büyük olduğunu ve lavların köylerine kadar ulaştığını belirterek, "2010’daki yanardağ patlamasında komşumu kaybettim. Köyü terk etmek istemeyenler canından oldu. Patlama sonrası geçici barınaklarda kaldık." dedi.

50 yaşındaki Margo Wiyono da geçen yılki patlamalarda 3 aydan fazla geçici barınaklarda kaldığını ancak sabahları tarım ve hayvancılık gibi yapılması gereken işleri yaptıktan sonra tedbir amaçlı barınağa geri döndüğünü söyledi.

Hafta başındaki yoğun püskürmenin ardından şu an için yanardağdaki volkanik hareketliliğin azalmasıyla evlerinde durduklarını ifade eden Wiyono, patlamalar artarsa tekrar barınaklara geri gideceklerini kaydetti.

Geçen yıldan bu yana süre gelen patlamalarla birlikte yaklaşık 3 aydan fazla kampta kaldığını belirten 60 yaşındaki Hadi Wiyono ise "Barınakta hiçbir iş yapamamaktan çok sıkıldım. Evimde kendimi rahat hissediyorum ve yapacak işlerim var. Büyük patlama olursa tekrar barınağa geçerim." şeklinde konuştu.

230 kez lav püskürmesi gözlemlendi

Öte yandan Jeolojik Afet Teknoloji ve Araştırma Merkezinden (BPPTKG) yapılan açıklamada, 22-28 Ocak'ta yanardağdan 230 kez lav püskürmesi kaydedildiği ifade edildi.

5 Kasım 2020’den bu yana "turuncu" alarm seviyesinde, yanardağın çevresinde 5 kilometreye kadar faaliyette bulunulmaması uyarısı yapılıyor.

Cava Adası'nda bulunan 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da yanardağ alarm sistemi, "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.