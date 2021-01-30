Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte bin 119 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 222 bin 666’ya, 59 bin 826 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 118 bin 513’e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 759 bin 957 vaka ve 52 bin 722 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 7 milyon 960 bin 643’e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte bin 434 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 374 vaka tespit edildi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı 156 bin 579 , toplam vaka sayısı 1 milyon 841 bin 893’e ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 390 bin 906’ya çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 174 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgına bağlı toplam ölü sayısı 47 bin 775’e, 9 bin 838 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 915 bin 362’ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 703 bin 459 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 371 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 53 bin 284’e çıktı.

Son 24 saatte 10 bin 58 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 77 bin 633’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 909 bin 791’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 202 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 479 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 125 bin 875'e, virüse bağlı can kaybı 40 bin 686'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 39 bin 619'a yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 83 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 18 bin 257’ye çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 606 artışla 718 bin 749'a, iyileşenlerin sayısı 673 bin 582'ye ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 53 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 666 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 213 bin 392'ye, virüse bağlı can kaybı 10 bin 279'a, sağlığına kavuşanların sayısı 157 bin 263'e çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 39 artarak 5 bin 582'ye, vaka sayısı da 741 artışla 158 bin 336'ya yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 143 bin 65 kişi de iyileşti.

Honduras

Honduras basınındaki haberlere göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 37 artarak 3 bin 549'a, vaka sayısı 985 artışla 144 bin 992'ye yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs tespit edilen 60 bin 735 kişi iyileşti.