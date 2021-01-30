Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 06:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Uluslararası Af Örgütü'nden Biden'a Guantanamo çağrısı
Uluslararası Af Örgütü, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a çağrıda bulunarak Guantanamo'daki hapishanenin kapatılmasını istedi.
Uluslararası Af Örgütü, Endonezya'da 2002 ve 2003 yıllarında düzenlenen bombalı saldırılarla ilgili Pentagon'un Guantanamo'da tutulan 3 zanlıyı askeri mahkemeye sevk ettiği iddiaları üzerine açıklama yaptı.
Guantanamo hapishanenin uluslararası adalet ve insan hakları standartlarına aykırılığı sembolize ettiği vurgulandı.
"Guantanamo tamamen kapatılmalı"
“Guantanamo'daki muamele ve hapsetme, Biden yönetiminin acilen sona erdirmesi gereken bariz insan hakları ihlalleridir." ifadesine yer verildi.
Halen 40 Müslümanın yaklaşık 20 yıldır yargılanmadan gözaltında tutulduğuna dikkat çekilen açıklamada "Guantanamo gözaltı merkezi bir kez ve tamamen kapatılmalıdır" çağrısı yapıldı.
Sıradaki Haber
Schröder'den Avrupa'ya Türkiye'yle daha yakın iş birliği çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz