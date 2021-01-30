Uluslararası Af Örgütü, Endonezya'da 2002 ve 2003 yıllarında düzenlenen bombalı saldırılarla ilgili Pentagon'un Guantanamo'da tutulan 3 zanlıyı askeri mahkemeye sevk ettiği iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Guantanamo hapishanenin uluslararası adalet ve insan hakları standartlarına aykırılığı sembolize ettiği vurgulandı.

"Guantanamo tamamen kapatılmalı"

“Guantanamo'daki muamele ve hapsetme, Biden yönetiminin acilen sona erdirmesi gereken bariz insan hakları ihlalleridir." ifadesine yer verildi.

Halen 40 Müslümanın yaklaşık 20 yıldır yargılanmadan gözaltında tutulduğuna dikkat çekilen açıklamada "Guantanamo gözaltı merkezi bir kez ve tamamen kapatılmalıdır" çağrısı yapıldı.