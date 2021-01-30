Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 03:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Danimarka yaklaşık 25 milyon aşı sipariş etti
Danimarka, yaklaşık 5,8 milyon nüfusuna karşın 24,8 milyon kişiye yetecek kadar koronavirüs aşısı siparişi verdi.
Danimarka İlaç Ajansının internet sitesinde yer alan rakamlara göre, Danimarka, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı 41,6 milyon doz aşı siparişi verdi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu aracılığıyla aşı tedarik eden Danimarka, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, BioNTech/Pfizer, CureVac ve Moderna firmalarından aşı alacak.
Anlaşma çerçevesinde Danimarka’nın 3 milyon kişi için ekstra aşı opsiyonunun daha bulunduğu kaydedildi. Söz konusu opsiyonun da kullanılması durumunda, 27,8 milyon kişiye yetecek kadar aşı satın alınmış olacak.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı Aşı Çalışmaları Koronavirüs
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