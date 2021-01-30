Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, bir Alman gazetesine konuştu. Avrupa'nın kendi gücünü bulabilmesi için Türkiye ve Rusya gibi ortaklara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Schröder "Bizi daha güçlü kılan yolları engellememeliyiz" dedi. Türkiye ile daha yakın iş birliği içinde olmalıyız ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin Avrupa'ya karşı tavrı yok"

Türkiye'nin Avrupa'dan uzaklaştığı ve bunun durdurulması şansının olup olmadığı yönündeki soru üzerine, "Hayır bitmedi" diyen Schröder, Türkiye'de Avrupa'ya karşı bir tavır olmadığını vurguladı.

Schröder, Almanya'da Hristiyan Birlik Partilerinin Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin imtiyazlı ortaklık teklif etmelerini hatırlattı. "İmtiyazlı ortaklık ifadesiyle aslında 'dışarda kalın' işareti verilmek isteniyor" değerlendirmesinde bulundu