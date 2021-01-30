Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Küba'da askeri helikopter düştü: 5 ölü
[Fotoğraf: Arşiv]
Küba'nın doğusundaki Holguin şehrinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
BBC'nin haberine göre, Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri, Holguin şehrinden Guantanamo'ya hareket eden helikopterin düştüğünü duyurdu.
Kazada, silahlı kuvvetlere ait helikopterdeki 5 kişiden kurtulan olmadı. Silahlı kuvvetler, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Küba'da, 2018'de yaşanan uçak kazasında da 112 kişi yaşamını yitirmişti.
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