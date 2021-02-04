Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 14:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gürcistan'da koronavirüs önlemleri aşamalı olarak gevşetilecek
[Tiflis'te koronavirüs tedbirlerine karşı düzenlenen gösteri. 24 Ocak 2021. | Fotoğraf: AA]
Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, ülkede koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetileceğini söyledi.
Gakharia'nın açıklamalarına göre;
-8 Şubat'tan itibaren, toplu taşıma araçlarının çalışmasına izin verilecek, aynı gün pazarlar da açılacak.
-15 Şubat'tan itibaren, tüm okullarda yüz yüze eğitim başlayacak, ülkedeki tüm açık alana sahip restoran ve kafeler müşteri kabul edebilecek.
-Yeni bir karar verilene kadar, kayak merkezleri kapalı kalacak, şehirler arası ulaşım araçları da çalışmayacak.
- Ülke genelinde Kasım 2020'den itibaren 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı marta kadar devam edecek.
Gürcistan'da bugüne kadar 260 bin 480 kişide COVID-19 tespit edildi, 3 bin 240 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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