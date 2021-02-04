Gakharia'nın açıklamalarına göre;

-8 Şubat'tan itibaren, toplu taşıma araçlarının çalışmasına izin verilecek, aynı gün pazarlar da açılacak.

-15 Şubat'tan itibaren, tüm okullarda yüz yüze eğitim başlayacak, ülkedeki tüm açık alana sahip restoran ve kafeler müşteri kabul edebilecek.

-Yeni bir karar verilene kadar, kayak merkezleri kapalı kalacak, şehirler arası ulaşım araçları da çalışmayacak.

- Ülke genelinde Kasım 2020'den itibaren 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı marta kadar devam edecek.

Gürcistan'da bugüne kadar 260 bin 480 kişide COVID-19 tespit edildi, 3 bin 240 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.