Gürcistan'da halk, parlamento seçiminde oy vermeye başladı

Ülke genelinde kurulan sandıklar, yerel saatle 08.00'de açıldı.

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonunun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, toplam 3 milyon 508 bin 294 seçmen, yeni parlamentoya girecek 150 milletvekilini belirlemek için oy kullanacak.

Ülkede 11. parlamento seçimlerinde, 3 milyon 113 bin 747 seçmen ilk kez elektronik teknolojilerle oylamaya katılacak.

Yurt dışında bulunan 95 bin 910 seçmen ise 40 ülkede 67 noktada açılan sandıklarda oylarını kullanacak.

Partiler, parlamentoya girmek için yüzde 5 barajını geçmeye çalışacak

Aralarında 4 seçim bloku olmak üzere toplam 18 parti, yüzde 5 seçim barajını geçmek için yarışacak.

Seçim sonucu, parlamentoda 76 koltuğu elde edebilen siyasi parti veya seçim bloku, tek başına iktidarı kurabilecek.

Gürcistan'da 2012'deki seçimleri kazanarak iktidara gelen ve son seçimlerde yüzde 48,22 oy alan Gürcü Hayali partisi, 4. kez üst üste galip gelmeye çalışacak.

Farklı suçlamalardan dolayı Gürcistan'da tutuklu yargılanan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin de kurucusu olduğu ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketinin öncülüğünde kurulan "Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik" ve bu partiden kısa süre önce ayrılan isimlerin yer aldığı partilerin oluşturduğu "Değişim İçin Koalisyon" seçim bloku, iktidar partisinin "en büyük rakipleri" görülüyor.

Sandıklar, saat 20.00'de kapanacak, ardından oy sayımına geçilecek.